Anayasa Mahkemesi (AYM), vergi mükelleflerine elektronik tebligat yapılmasına ilişkin idareye tanınan geniş yetkiyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Ancak karar hemen yürürlüğe girmiyor; mevcut sistem 9 ay daha devam edecek. Bu süre içinde mükellefler, tebligatı görmeden süre kaçırma ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalma riskini sürdürecek.



Yusuf İleri, Oda TV’deki yazısında konuyu detaylıca ele aldı: “Siz hiç görmeseniz, haberiniz olmasa bile devletin size tebligat yapıldığını kabul eden bir sistemimiz var. Üstelik bu durum, hak kaybına yol açan ve ağır yaptırımlara kadar giden somut sonuçlar doğuruyor.”

VERGİ TEBLİGATININ AĞIR SONUÇLARI

Vergi tebligatı, sıradan bir bildirim değil. Tebliğ edildiği andan itibaren dava açma, itiraz gibi süreler işlemeye başlıyor. Süre kaçırılırsa vergi aslı, gecikme faizi ve üç kat vergi ziyaı cezası gibi yaptırımlar devreye girebiliyor; hatta hürriyeti bağlayıcı cezalara kadar uzanabiliyor. İleri, bu durumu şöyle özetliyor: “Vergi tebligatı sıradan bir bildirim değildir. Devlet tarafından gönderilen bir yazı mükellefe tebliğ edildiği andan itibaren süreler işlemeye başlar; bu süreler içinde harekete geçilmezse hak arama imkanı ortadan kalkar.

”DİJİTALLEŞMENİN SANCILI GEÇİŞİ

2010’da Vergi Usul Kanunu’na (VUK) eklenen düzenlemeyle elektronik tebligatın temeli atıldı. 2015’teki 456 sayılı Genel Tebliğ ile sistem zorunlu hale getirildi. İdare, mükellefin rızası olmadan elektronik adres oluşturup tebligat yapabiliyor ve tebligat, okunmasa bile geçerli sayılıyor.

Danıştay, ilk dönemde bu sistemi “yetki devri uygulama meselesidir” diyerek norm denetimine gitmedi ve somut olaylarda fiili öğrenmeyi dikkate aldı. Ancak AYM’nin 2019 kararından sonra “ulaşmış sayılma” yeterli hale geldi; fiilen öğrenme ikinci plana itildi.AYM’nin 2026 KararıAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nin itirazı üzerine AYM, 15 Ocak 2026 tarihli E.2025/94, K.2026/11 sayılı kararıyla idareye tanınan yetkiyi iptal etti.



Yusuf İleri yazısında kararı şöyle değerlendiriyor: “Anayasa Mahkemesi, 15.01.2026 tarih ve E.2025/94, K.2026/11 sayılı kararıyla, elektronik tebligata ilişkin olarak idareye tanınan bu yetkiyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.” Ancak iptal kararı tartışmayı bitirmiyor.

İleri’nin belirttiği gibi: “Belirtmek gerekir ki, Yüksek Mahkeme’nin bu iptal kararı elektronik tebligatı ortadan kaldırmıyor. Daha da önemlisi, iptal edilen hükmün yerine yeni bir düzenleme yapılabilmesi için söz konusu hükmün dokuz ay daha yürürlükte kalmasına karar verilmiş durumda.”

MÜKELLEFLERE UYARI

9 aylık geçiş sürecinde mevcut uygulama aynen devam edecek. Bu nedenle vergi mükelleflerinin elektronik tebligat adreslerini (e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı portalı vb.) düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Yusuf İleri, yazısının sonunda şu vurguyu yapıyor: “Bu geçiş sürecinde elektronik tebligat adreslerinin düzenli takibi, sürelere bağlı hak kayıplarının önlenmesi bakımından önemini korumaktadır.”

Karar, tebligatın fiilen öğrenildiği tarihten itibaren hukuki sonuç doğurması gerektiği tartışmasını da yeniden alevlendirdi. TBMM’nin 9 ay içinde, mahkemeye erişim hakkını koruyan, daha adil bir düzenleme yapması bekleniyor. Mükellefler, olası hak kayıplarına karşı dikkatli olmalı ve sistemdeki gelişmeleri yakından takip etmelidir.