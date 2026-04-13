Emekli ikramiyeleri belli oldu: 2 milyona yakın para alacaklar

Kamu personelinin 30 yıllık hizmet sonrası alacağı emekli ikramiyeleri netleşti. Tabloda en dikkat çeken detay ise bir 4/D temizlik işçisinin, birçok üst düzey bürokrat ve komutandan sadece biraz daha az ikramiye alacak olması oldu.
Hekimsen Hukuk Birimi'nin hazırladığı tabloda en dikkat çeken detay ise bir 4/D temizlik işçisinin, birçok üst düzey bürokrat ve komutandan sadece biraz daha az ikramiye alacak olması oldu.
2026 yılında emekli olacak kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren tabloda, unvanlara göre ödenecek emekli ikramiyeleri yer aldı.
30 yıl hizmet süresi baz alınarak hazırlanan listede, en yüksek ikramiye Genelkurmay Başkanı için 2 milyon 148 bin TL olarak hesaplandı.
Tablonun en çarpıcı satırı ise 4/D Temizlik İşçisi oldu. Sarı renkle vurgulanan bu unvanda, tavan ek gösterge sayesinde bir temizlik görevlisinin emekli ikramiyesi 1 milyon 986 bin TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, birçok vali, genel müdür, kuvvet komutanı ve üst düzey bürokratın alacağı ikramiyeye oldukça yakın.
Diğer önemli unvanlar ve ikramiye tutarları şöyle:
Başbakanlık Müsteşarı: 2 milyon 131 bin TL
Kuvvet Komutanları: 2 milyon 123 bin TL
Müsteşar: 1 milyon 956 bin TL
Vali ve Genel Müdür: 1 milyon 827 bin TL
1. Sınıf Hakim ve Profesör: 1 milyon 827 bin TL
Uzman Tabip, Pratisyen Hekim ve Diş Hekimi: 1 milyon 513 bin TL
Öğretmen, Hemşire ve Sağlık Personeli: 1 milyon 488 bin TL
İmam, Memur ve İtfaiye Eri: 1 milyon 277 bin - 1 milyon 488 bin TL arası
Bu rakamlar, 2026 yılı enflasyon ve katsayı artışlarına göre değişebilecek olup, yaklaşık değerlerdir.