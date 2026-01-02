Türkiye gazetesinin haberine göre; Kredi kartı sahiplerini hedef alan yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri, dijital platformlar üzerinden büyük maddi kayıplara yol açmaya devam ediyor.

Fiziksel kartlar sahiplerinin cebindeyken, banka ekstrelerinde görülen "Google PUBG" ve "Google Play" gibi ifadeler, binlerce liralık vurgunun işareti olabilir.

Dolandırıcılar doğrudan büyük meblağlara yönelmek yerine süreci küçük adımlarla başlatıyor.

Kartın aktifliğini ve bankanın güvenlik bariyerlerini test etmek amacıyla önce 30-40 TL'lik çekimler yapılıyor.

Çoğu kullanıcı tarafından fark edilmeyen bu "deneme" işlemlerinin ardından, tek seferde 3-4 bin TL'yi bulan yüksek tutarlı harcamalar gerçekleştiriliyor.

OYUN İÇİ SATIN ALMALAR KARA PARA AKLAMA ARACINA DÖNÜŞTÜ

Mağduriyetlerin merkezinde popüler mobil oyun PUBG Mobile yer alıyor. Dijital ürünlerin anında teslim edilmesi ve iade süreçlerinin zorluğu, dolandırıcılar için bu alanı cazip kılıyor.

Ele geçirilen kart bilgileriyle alınan oyun içi paralar (UC), sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden nakde çevrilerek bir tür aklama mekanizması işletiliyor.

"EKSTREDEKİ İSİMLER KAFA KARIŞTIRABİLİR"

Uzmanlar, ekstrelerde görülen farklı ödeme altyapısı isimlerinin süreci karmaşıklaştırdığına dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kartın fiziksel olarak kişide olmasının yeterli bir güvenlik sağlamadığını vurguladı.

"BU NOKTADA ÇOK UYANIK OLMAK GEREKİYOR"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, dolandırıcıların güncel olayları kullanarak inandırıcılık sağladığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Bu linkler tanıdığımız ya da inandırıcılığı olan insanlardan geliyor. 'Anketimize katılmak ister misin? Sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz' diye gelen bu linkler tıklandığında sizi bir bağış ekranına yönlendiriyor ve küçük miktarda bağış yapmanız isteniyor. Siz de rakam küçük diye kredi kartı ya da 12banka bilgilerini verirseniz tüm hesabınız boşaltılabiliyor. Onun dışında yine sosyal medya hesabınız hacklenebiliyor ve bu tarz saldırıları sizin üzer34inizden hesabınız ele geçirilerek yapmaya başlıyorlar. Bu noktada çok uyanık olmak gerekiyor."

Hackerların gündemi kullanarak inandırıcılık sağlamaya çalıştıklarını belirten Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesaj tanımadığınız kişilerden geliyorsa ve içerisinde link varsa kesinlikle o linki tıklamamak gerek. Burada kim olduğunuzun bir önemi yok, bu mesajlar herkese gönderiliyor. Avukatlar, tanınmış kişiler, siber güvenlik uzmanlarına bile gelebiliyor. Kimi tuzaklarına düşürebilirlerse, linke tıkladığınızda ya sosyal medya hesabınızı ya da banka hesap bilgilerinizi kaybedebiliyorsunuz."

NASIL KORUNMALI?

Uzmanlar, bu tür tuzaklara düşmemek için sanal kart kullanılmasını, kart limitlerinin kontrol altında tutulmasını ve banka bildirimlerinin anlık olarak takip edilmesini öneriyor.

Şüpheli bir işlem fark edildiğinde ise vakit kaybetmeden banka ile iletişime geçilmesi hayati önem taşıyor.