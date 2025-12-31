Markaların tüketiciyi alışverişe teşvik etmek için sunduğu sistem sadaka kartları olarak adlandırılıyor. Yapılan harcamalar karşılığında kartlarda biriken puanlar ise indirimlerde ve ücretsiz ürün alınmalarında kullanabiliyor.

Fakat bu puanları bazı markalar yıl sonunda tek taraflı olarak siliyor. 1 Ocak itibarıyla puanları bazı markalar sileceği için bugün kullanılması gerekiyor.

'HABER VERİLMEDEN SİLİNEMEZ'

Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların müşterilerine çeşitli harcamalar karşılığında tanımladığı para puanların yıl sonunda haber verilmeden silinemeyeceğini belirtti. Yılmaz, tüketicilerin bu tür durumlarda tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini söyledi.

'TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURUN'

Yılmaz, üye iş yerlerinde yapılan alışverişler sonucunda kazanılan bu puanların, çoğunlukla yıl sonunda sıfırlandığını söyledi. Bazı yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli özel kartlarda ise para puanlar yeni yıla devrediliyor.

Bankaların, para puanların yıl sonunda sıfırlanacağına dair mutlaka bir mesajla tüketiciyi bilgilendirmesi şartı bulunuyor.

Tüketiciler, bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilen para puan silme işlemlerine karşı tüketici hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.