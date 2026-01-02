Altın'da artış durdurulamıyor. Gram altın bugün (06.01.2025) 6 bin 284 liradan, çeyrek altın 10 bin 233 liradan işlem görüyor. Tam altın ise 40 bin 721 lira seviyesinde. Altın yarıtımcıları merakla ekonomi piyalarını takip etmeye devam ediyor. Altın uzmanı İsmal Memiş CNNTürk canlı yayında yatırımcılara altın ile ilgili uyarılarda bulundu. Altın'da 2026 yılının ilk yarısıa kadar yükselişini devam edeceğini duyurdu.

"ONS altında 4 bin 800, 4 bin 880 direçleri var" diyen Memiş açıklamalarına şöyle devma etti:

"Bu ay Ocak ayı itibariyle FED'in faiz indirimleri devam edecek. Merkez Bankası'nın altın alımları devam edecek. Yılın ilk yarısına kadar bu yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamarına şöyle devam etti:

GÜMÜŞ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI AÇIKLADI

Gümüş yatırımcısının 2025'te iyi bir kazanç sağladığını ifade eden Memiş, "Gümüş tarafındaki yükselişin yine yılın ilk yarısında devam etme olasılığı güçlü. Gümüşün gram fiyatında ilk hedef olarak da 120 lira seviyesinde teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ancak altın gümüş rasyosunda yaşanan sert düşüşle birlikte burada biraz daha teknik düzeltmeye ihtiyaç var. Şu anda gümüş almak için biraz daha beklenmeli. Yani fiyatlar oldukça yüksek. Kısa vadeli bir düşüş mümkündür. Bu kısa vadeli teknik düşüşler 67 dolar 65 dolar seviyesine tekabül ediyor. Bu düşüşler yaşandıktan sonra tekrar teknik olarak yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. 2026 yılının ilk yarısına kadar altın tarafındaki yaşanan yükselişle birlikte bu değer artışlarını devam ettirilecek" sözlerini kullandı.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Yatırım için altın alamayanlara gümüşü tavsiye etmeye devam edeceklerini belirten Memiş, yılın ikinci yarısında "Altın ve gümüş tarafında çok konuşulacak bir dönem" ifadelerini kullanarak altında 2026'nın ikinci yarısı bir duraklama beklediğini duyurdu. Memiş gümüş için şu şekilde konuştu:

"Yükseliş yönlü bir beklentim yok. Burada bir dinlenme bir duran süreç olabilir. İlk yarı çeşitli nedenlerden dolayı yükseliş yönlü ama yılın ikinci yarısı da nakide ihtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirmeli. Yani Haziran ayı itibarıyla bir durağanlık beklediğimi söyleyebilirim. Haziran'dan sonra tekrar o teknik seviyeleri yorumlayacağız. Ancak yılın ikinci yarısı altın gümüş tarafında 'koptu gidiyor, uçuyor, şu kadar kazandırdı %100 bir getiri sağladı' falan gibi şeyler beklemediğimi söyleyebilirim"

YATIRIMINI BOZDURACAKLAR DİKKAT!

Yatırımını bozup ev veya araba almak isteyenler için ise Memiş, "2026 yılında ev alacaklar, araba alacaklar yavaş yavaş bence hazırlığını yapması gerekiyor. Özellikle yılın ikinci yarısıyla alakalı ilk kez ev alacak, ilk kez araba alacaklara özel kredi tanımlanır ve onlara açıklanır" dedi.

'BUNA DUR DER'

Yılın ikinci yarısında yine de umutsuz olmadığının altını çizen Memiş, "Borsanın, kripto para piyasasının 2026 yılında çok konuşulacağı bir dönem olacak. Yine yılın ilk yarısında altın manşetleri göreceğiz. Gümüş manşetleri göreceğiz. Yine belirsizlikten kaynaklanan değerli metallere girişleri göreceğiz. Merkez bankalarının taleplerini göreceğiz. Ama sonuç itibarıyla dünya artık özellikle merkez bankaları bu işe bir dur der ve farklı enstrümanlarda gelişmeler yaşanabilir diye tahmin ediyorum.