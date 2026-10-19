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Kartal Belediyesi, kent yaşamına estetik dokunuşlar katmaya ve ilçeyi kültür sanatın odak noktalarından biri haline getirmeye yönelik projelerine ekim ayı programı bünyesinde bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda hayata geçirilen "Kesişim" başlıklı disiplinler arası karma sanat sergisi, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını kapılarını sanatseverlerin ziyaretine açtı.

Kartal Belediyesi ana hizmet binasının fuaye alanında gerçekleştirilen açılış töreni, ilçe protokolü, usta sanatçılar ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla oldukça coşkulu bir atmosferde icra edildi.

Açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, serginin küratörlüğünü yürüten Tümay Aydan, Türkiye’nin önde gelen plastik sanatlar ustaları, genç yetenekler ve çok sayıda Kartallı sanatsever iştirak etti.



Küratörlüğünü Tümay Aydan’ın üstlendiği "Kesişim" sergisi, sanatın farklı disiplinlerinden ve tekniklerinden beslenen bağımsız yetenekleri tek bir çatı altında bir araya getirme amacı taşıyor.

Sergi seçkisinde yer alan eserler, klasikten moderne uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tuval üzerine yağlı boya çalışmalardan özgün baskı tekniklerine, seramik formlardan özgün karma sanat eserlerine kadar uzanarak hazırlanan bu zengin koleksiyon, ziyaretçilerine son derece derinlikli ve doyurucu bir görsel deneyim vaat ediyor. Farklı estetik anlayışların ve fırça darbelerinin bir arada sergilendiği alan, belediye binasına gelen vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Açılışta konuşan Kartal Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’ı İstanbul’un en dinamik kültür ve sanat merkezlerinden biri haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Sanata ve sanatçıya verdikleri değerin altını çizen Deniz Şahin, değerli ve özgün eserlerini Kartallı komşularıyla buluşturan tüm sanatçılara ayrı ayrı teşekkür etti. Şahin, konuşmasının ardından tüm katılımcı sanatçıları temsilen serginin küratörü Tümay Aydan’a teşekkür çiçeği takdiminde bulundu.

Çiçek takdiminin ardından söz alarak küratörlük sürecini aktaran Tümay Aydan ise sergide yer alan eserlerin her birinin uzun, meşakkatli ve titiz bir çalışma sürecinin ardından tamamlandığını ifade etti.

Sanatın birleştirici gücüne inandıklarını ve bu "Kesişim" noktasında sanatseverlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aydan, sanata sağladığı aralıksız destekler nedeniyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve organizasyonda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu.