Kartal TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir kamyonete arkadan çarpan beş araçla birlikte toplam altı araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

Uğur Mumcu Mahallesi Kartal TEM bağlantı yolunda gerçekleşti. İddiaya göre ilerleyen bir kamyonet ani bir şekilde yavaşlayınca arkasından gelen beş farklı araç sırayla bu kamyonete çarptı. Çarpışmaların etkisiyle zincirleme şekilde toplam altı araç birbirine girdi. Araçlarda önemli maddi hasarlar meydana gelirken sürücüler ve yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlileri araç içindeki kişileri kontrol etti ancak yaralıya rastlanmadı. İtfaiye ekipleri ise hasarlı araçların güvenli şekilde yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Kartal TEM bağlantı yolunun Sancaktepe istikametinde trafik büyük ölçüde aksadı. Polis ekipleri yolu tek şeritten kontrollü olarak açmak zorunda kaldı. Kaza sonrası araç kuyrukları oluştu. Özellikle akşam saatlerine doğru yoğunluğun arttığı gözlendi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor. Kamyonet sürücüsünün ani yavaşlama sebebinin teknik arıza mı yoksa başka bir etken mi olduğu araştırılıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri de alınırken, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte kusurlu bulunan sürücü veya sürücüler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Kazanın ardından bölgedeki trafik yoğunluğu bir süre daha devam etti. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmayı tercih ederken yetkililer mümkün olduğunca TEM bağlantı yolundan uzak durulmasını tavsiye etti. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra araçlar sigorta şirketleri aracılığıyla ilgili yerlere çekildi.