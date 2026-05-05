İstanbul’un Kartal ilçesinde D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.

İddiaya göre, bir servis aracı önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak önündeki başka bir otomobilin altına girdi. Kazaya en öndeki araç da dahil oldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, D-100 Karayolu’nun Kadıköy yönünde ve yan yolda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.