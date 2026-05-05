UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0 kazandı.
Maçtaki tek gol 45. dakikada Saka’dan geldi. Londra ekibi bu sonuçla toplamda 2-1’lik skorla finale yükseldi.
FİNALDE RAKİP BEKLENİYOR
Arsenal’in finaldeki rakibi Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali eşleşmesinin galibi olacak.
Final mücadelesi 30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskás Arena’da oynanacak.
20 YIL SONRA GELEN FİNAL
Son finalini 20 yıl önce oynayan Arsenal, bu sonuçla tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı gösterdi.
2005/06 sezonunda Arsene Wenger yönetimindeki Londra ekibi, Paris’te oynanan finalde Barcelona’ya 2-1 mağlup olmuştu.