Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka kümede kalma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.

DEPLASMANDA NET GALİBİYET

Karşıyaka, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji karşısında baştan sona üstün bir görüntü sergiledi.

İzmir temsilcisi mücadeleyi 88-74 kazanarak hanesine kritik bir galibiyet yazdırdı.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

Maça iyi başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 20-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte de hücum ritmini sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 46-35 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı koruyan Karşıyaka, son bölüme 66-55 avantajla girdi.

YILDIZLAR SAHNEDE

Karşıyaka’da Cameron Young 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Christian Bishop 22 sayı üretirken Manning de 21 sayılık katkı verdi.

Bahçeşehir Koleji cephesinde ise Hale 14 sayı ile öne çıkan isim oldu.

BAHÇEŞEHİR RİTİM BULAMADI

Ev sahibi ekip, maç boyunca savunmada istediği sertliği gösteremedi.

Hücumda zaman zaman üretken olsa da Karşıyaka’nın tempolu oyununa karşılık vermekte zorlandı.