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Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık-Malazgirt kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Özdemir (70) idaresindeki 45 ABF 049 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 BDK 205 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan Muzaffer Özdemir ve 3 torunu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Muzaffer Özdemir (70) ve 12 yaşındaki torunu Cihat Özdemir hayatını kaybederken, torunları M.E. Özdemir (13) ve Ahmet Özdemir'in (18) ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Acı haberi alarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne akın eden Özdemir ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.