Aladağlar - Niğde'de, binlerce metre yükseklikte, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yaban keçilerinin zorlu dağ koşullarında doğalarını sürdürüyor olmaları, ekosistemin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu eşsiz doğal yaşamı yakından görüntüleri sizlerle.

Yusuf Ardıç tarafından kaydedilen görüntülerde, yüksek zirvelerdeki bu özel anlar, adeta canlı bir tablo gibi karşımıza çıkıyor. Doğanın zarafeti ve gücünü bir arada gösteren yaban keçileri, bu zorlu coğrafyada hayatta kalma mücadelesi veriyor.