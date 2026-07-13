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Kaynak: DHA

Kayseri’de aile içi tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. 48 yaşındaki Ö.Ü. ile 36 yaşındaki kardeşi O.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ö.Ü., yanında bulunan av tüfeğiyle kardeşi O.Ü.’ye ateş etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan 36 yaşındaki O.Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

O.Ü.’nün cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ö.Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürerken, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Ö.Ü.’nün av tüfeğiyle ateş ederek kardeşini yere düşürdüğü, ardından yerde hareketsiz kalan kardeşine yeniden ateş ettiği anların yer aldığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.