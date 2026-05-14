"KÜBA’YA SALDIRI, GERÇEK BİR KAN GÖLÜ OLUR"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Küba’ya yönelik askeri bir operasyon düzenlemesi için hiçbir haklı gerekçesi olmadığını savundu. Rodriguez, olası bir çatışmanın faturasını her iki ülke vatandaşlarının ödeyeceğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“ABD’nin Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırısı, gerçek bir insani felakete ve kan gölüne yol açacaktır. Bu, sadece çocuklarını ve yakınlarını savaşlara göndermeyen siyasetçilerin kumar oynadığı bir durumdur, bu uğurda hem Küba hem de ABD vatandaşları hayatlarını kaybedecektir."

"KÜÇÜK BİR ADA, DEV BİR TEHDİT DEĞİLDİR"

Rodriguez, ABD gibi bir süper gücün, kendisine hiçbir tehdit oluşturmayan küçük bir adanın hükümetini değiştirme hırsına kapılmasını "bahanesi olmayan bir suç" olarak nitelendirdi. Küba'nın bağımsızlığına vurgu yapan Bakan, Washington’daki azınlık bir grubun siyasi hedefleri uğruna bölgenin ateşe atılmaması gerektiğini ifade etti.

TRUMP’IN TAKVİMİ: İRAN’DAN SONRA KÜBA

Gerilimin fitilini ateşleyen ise ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamaları oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız." demişti. Öncesinde Trump, defalarca kez “İran’dan sonra sıranın Küba’da olduğunu” da vurgulamıştı.