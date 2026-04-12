Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA platformu üzerinde test edilen KARAT, operasyonel kabiliyetlerini sahada kanıtladı. Test sırasında sistemin, bir yolcu uçağını tam 110 kilometre uzaklıktan tespit ve takip ettiği açıklandı. Bu başarı, sistemin uzun menzil kapasitesinin yanı sıra yüksek hassasiyetini de tescillemiş oldu.

HAVADA "SESSİZ" DEVRİM: PASİF SENSÖR TEKNOLOJİSİ

KARAT’ı modern hava harbinde ayrıcalıklı kılan en önemli özellik, elektromanyetik yayın yapmadan (pasif) çalışması. Bu teknoloji sayesinde KIZILELMA;

Görünmezlik: Düşman radar sistemleri tarafından fark edilmeden hedef belirliyor.

Bağışıklık: Elektronik harp saldırılarından etkilenmeden görevine devam ediyor.

Hassasiyet: Düşük radar kesit alanına sahip (hayalet) uçakları bile kızılötesi izinden yakalayabiliyor.

ÜÇ BOYUTLU HEDEF VERİSİ VE OPERASYONEL GÜÇ

KARAT tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü üç boyutlu hedef verileri, hava-hava mühimmatlarının hedefe yönlendirilmesinde kritik rol oynuyor. 5. nesil savaş uçakları dahil olmak üzere her türlü hava tehdidini takip edebilen sistem, platformun muharebe etkinliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

"FARK EDİLMEDEN KİLİTLENMEK"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada modern hava harbinin kurallarının değiştiğini "Modern hava harbinde yeni yetenekler... Görünmeden görmek, fark edilmeden kilitlenmek. Kızılötesi arama takip sistemimiz KARAT ile performans uçuşlarına devam ediyoruz." ifadeleriyle vurguladı.

2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştiren KARAT’ın, bu son testle birlikte seri üretim ve tam operasyonel kullanım yolunda en kritik aşamalardan birini geçtiği ifade ediliyor.