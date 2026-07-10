Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

2010 yılında tamamlanan ve toplam 4 bin 695 metre uzunluğa sahip taşkın kontrol tesisinde, zamanla çay yatağında biriken kum, çakıl, mil, ağaç dalları ile çeşitli rüsubatların suyun akışını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla makineli temizlik ve ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında suyun akış kapasitesi artırılarak taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali Faik Oktay Sözer, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla taşkın riski oluşturabilecek alanlarda gerekli çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yürütülen çalışmaların Kayıboyu Mahallesi başta olmak üzere çevredeki yerleşim alanları ve tarım arazilerinin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.