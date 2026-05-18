Toprak yapısı ve iklim şartları nedeniyle Türkiye’de kuraklığın en yoğun hissedildiği yerlerin başında gelen Konya'nın Karapınar ilçesinde, yüzlerce vatandaş yağan rahmet için şükür buluşması gerçekleştirdi. İlçedeki Yassıca Mevkii’nde toplanan kalabalık; okunan Kur’an-ı Kerim tilavetini ve ilahileri dinledikten sonra hep birlikte saf tutarak şükür namazı kıldı, ellerini semaya açıp dualar etti.

Manevi atmosferin yüksek olduğu programa Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçe protokolü ve çok sayıda bölge halkı katılım sağladı.

Program kapsamında bir araya gelen topluluğa hitap eden din görevlileri, hem şükür bilincine hem de su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli mesajlar verdi:

Mustafa Kabakçı (Din Görevlisi): "Hayatımızın bereketli olmasını istiyorsak, Rabbimizin rızasına uygun ameller işlemeliyiz. Suyu asla israf etmemeli ve her zamankinden daha idareli kullanmalıyız."

Sezer Taşdemir (Din Görevlisi): Vaazında toplumsal barış, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın bu gibi dönemlerde daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Şükür duasının tamamlanmasının ardından alanda bulunan tüm katılımcılara geleneksel ikramlar sunuldu.

Etkinliğe dair memnuniyetlerini dile getiren Karapınar halkı, bölge tarımı ve geleceği için hayati önem taşıyan yağmurları büyük bir memnuniyet ve şükürle karşıladıklarını ifade etti. Vatandaşlar, bu tür anlamlı organizasyonların hem manevi dünyalarını zenginleştirdiğini hem de toplumsal birlikteliği ve dayanışma ruhunu en üst seviyeye çıkardığını belirtti.