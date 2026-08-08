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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre olay, bölünmüş yolun sol şeridinde meydana geldi. G.U. yönetimindeki 34 KJS 098 plakalı otomobil, trafik ışıklarının kırmızıya dönmesi üzerine durdu. Aynı yönde ilerleyen H.A. idaresindeki 01 TA 888 plakalı otomobil ise önündeki aracın durduğunu fark edemeyerek arkadan çarptı.

Çarpışma sırasında araçlarda bulunan S.A. ve İ.U. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.