Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, MK Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, PKK’nın silah bırakmadığını sadece yöntem değiştirdiğini belirterek, DEM Parti’nin de örgütün siyasi uzantısı olduğunu söyledi. Bahçeli’nin çıkışlarının milliyetçi tabanı etkisizleştirmeyi amaçladığını savunan Karamahmutoğlu, Öcalan’ın statüsünün tartışmaya açılmasına da tepki gösterdi.

'FİTİLİ DEVLET BAHÇELİ ATEŞLEDİ'

Terörsüz Türkiye sürecin Devlet Bahçeli'nin Umut hakkı açıklaması sonrası başladığını dile getiren Karamahmutoğlu, "Bu fitilin ateşlenmesi Devlet Bahçeli'nin bir buçuk yıl önce 2024'ün Ekim ayındaki Abdullah Öcalan'a umut hakkı diye başladı yaptığı anonsla başlamıştır. Yani biz bunu bir pazarlık masasının kurulması olarak adlandırdığımızda, karşılıklı bir alver pazarlığı başlattınız dediğimizde bize dönüp hayır böyle bir şey yok. PKK kendiliğinden silah bırakacak artık terör yapmayacak ve hatta kendini lağvedecek edecek niçin gocunuyorsunuz diyorlardı. PKK siyasal taleplerinden vazgeçmiş değil ve terörü de siyaset yapmada vasıta olarak kullanıyordu. Araç olarak kullanıyordu. Şimdi siz PKK ile birlikte bu siyasal taleplerin tamamının değilse de bir kısmının karşılanmasına dönük olarak bir pazarlık masasına oturdunuz" açıklamasını yaptı.

'PKK SADECE YÖNTEM DEĞİŞTİRİYOR'

PKK'nın amacını değiştirmediğini sadece yöntemini değiştirdiğini aktaran Karamahmutoğlu," PKK sadece yöntem değiştiriyor. Tabela indiriyor ve isim değiştiriyor PKK. Diğer taraftan Suriye, Irak ve İran'da aynı şekilde devam ediyor. İran da pejak vs..." dedi.

'PKK DEVAM EDİYOR'

PKK'nın kendini dağıtma söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Karamahmutoğlu, "Terör örgütü kendini dağıtmıştı. Ama bakıyoruz ki narkoterör örgütü narkotik ticaretine de devam ediyor. Teröristler silahlı olarak varlığını da yine aynı yerde sürdürüyorlar. Hem Suriye'de minik bir otonom bölge elde etmiş olarak ve hatta anayasal bir statü de kazanmış olarak devam ettiriyorlar. Diğer yanıyla Irak'taki hal devam ediyor. Bir taraftan da sanki mesainizi ve enerjinizi Türkiye'de ve Irak'ta harcamayın, onun yerine işte İran'da ayrı bir otonom devlet kurma fırsatı doğuyor İran karışacak. oraya yönelin dercesine adeta PKK'ya yeni bir sahne açıldı. Bir buçuk yıl evvel başlatılan o kurulan pazarlık masası ile birlikte nitekim PKK'lı teröristlerin de İran'a sızdığını ama sonrasında da imha edildiğini gördük" ifadelerini kullandı

'DEM'İ YÖNETEN İRADE BAŞ TERÖRİSTTİR'

DEM Parti ve onun öncesindeki siyasi yapılanmaların tamamen PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu söyleyen Karamahmutoğlu, "Dem'i de yöneten Öcalan şüphesiz. Eve Dem Parti ve önceki adlarıyla birlikte süre gelen bu parti PKK narkoterör örgütünün siyasal ayağıdır, siyasal partisidir.

İsmini değiştirecek olması onu geçmişinden koparmayacağı gibi onu Abdullah Öcalan'dan bağımsız da kılmayacaktır. Bugüne kadar Öcalan'la bir bağı yoktu da şimdi ona eklemleniyormuş gibi bir algı, düşünce de oluşturmayacaktır bizim kafamızda. En başından beri bu böyleydi, DEM Parti'den ve önce önceki isimlerdeki partilerinden kimlerin milletvekili olacağı listesinde onayı yine hem terör baronlarından hem de Abdullah Öcalan'dan geçerdi. Yine böyle devam ediyor. Bitmediğini komisyonun kurulmasıyla beraber gördük. Komisyonun kurulması da Devlet Bahçeli'nin ısrarıydı" dedi.

'ÖCALAN'IN STATÜSÜNÜ SADECE DEM DEĞİL MASADAKİLER DE KONUŞUYOR'

Terörist başı Öcalan'ın statüsü sadece DEM Parti'nin değil aynı zamanda MHP'nin de dile getirdiğini hatta ilk Bahçeli'nin ortaya attığını ifade eden Karamahmutoğlu, "Abdullah Öcalan'ın statüsünün ne olacağı konuşuluyor ve bunu sadece Dem Parti dile getirmiyor. Diğer masanın diğer tarafındakiler de bunu konuşuluyor. MHP de Bahçeli de getirdi. Neyin statüsü? Onun statüsü belli Bebek katili. Bu şekilde kayıtlara geçti. Bir narkoterör örgütünün başı bu şekilde kayıtlara geçti. Ve bir mahkum statüsü bu. Yani İmralı yüksek güvenlikli ceza ve tutku evinde cezasını çekmekte olan bir mahkum statüsü bu. Bizim ona vereceğimiz bir sıfat, bir statü niye söz konusu olsun ve biz niçin buna mecbur kalalım? Türkiye olarak Türk devleti olarak mecbur muyuz? Niye mecbur kaldın? Neler acaba teklif edildi? Ona orada cezasını çekmekte olduğu yerin dışında ayrıca bir malikane hazırlanması ve İmralı'nın onun için bir balayı adası haline getirilmesi de cabası" dedi.

'MİLLİYETÇİ KESİM PARALİZE EDİLİYOR'

Devlet Bahçeli tarafından yapılan abartılı çıkışların toplumun milliyetçi kesimini paralize ettiğini söyleyen Mahmutoğlu," Bu terörist başarının gönlünün hoş tutulma gayretleri niyedir? Bunun sebebi bir buçuk yıldır Türk milletine, Türk halkına, Türk kamuoyuna açıklanabilmiş değil. Yani her şey gizli kapaklı yürütülüyor. Devlet Bahçeli bu işin sadece anonsunu yapıyor. Önden duyusunu yapıyor. Çünkü PKK ile ve Abdullah Öcalan'la ilgili yapılabilecek olan her iyi girişim onların lehine olacak olan her girişime ilk tepki verecek olan halk kesimi milliyetçi fikir ve düşüncelerle, duygularla bezlenmiş olan vatandaşlardır, seçmenlerdir. Öyleyse ilk önce oranın baskılanması gerekir. Bahçeli öyle çıkışlar yapıyor ki ilk önce orası paralize ediliyor. Toplumun o kesimi paralize ediliyor. Oradan bir reaksiyon gelmeyince toplumun diğer kesimi de yani milliyetçilere bile bu kadar tepkisiz kaldığına göre dur bakalım belki de o kadar kötü şeyler yoktur. belki de güzel şeyler oluyor oluyordur diye hattın geri kalan kesimi de bu işin yanında hizalandırılıyor. Israrla anlatmaya devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.