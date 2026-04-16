M.M.A. isimli şahıs sosyal medya hesaplarından saldırı yapacaklarını yazdı. "Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin adresi belirlendi. TEM ekipleri adrese yaptığı operasyonla M.M.A.'yı gözaltına aldı. M.M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Söz konusu paylaşımda şunlar yazıyor:

"EKİP ARKADAŞLARIM İLE MOLOTOF, EL BOMBASI YAPIYORUZ BİR KAÇ SAAT ARDINDAN DAĞILACAZ 23.04.2026 TARİHİNDE HEM ADANA SEYHAN DAKİ OKULA HEM KARAKOLA TOPLU SALDIRI YAPACAZ ALLAH'IN İZİNİ İLE

-CEHENNEMİN 31. KATI İSLAM DEVLETİ KOLU ADANA"