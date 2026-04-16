Türkiye Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul baskınlarının şokunu yaşarken, Zonguldak'ta sınıf arkadaşlarının bulunduğu gruba "Okula saldıracağını" yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi B.T.A. gözaltına alındı.

6 ADET KURU SIKI MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

17 yaşındaki B.T.A, sınıf grubuna Kahramanmaraş ve Urfa'daki saldırılara benze bir saldırı düzenleyeceği imasıyla mesajlar gönderdi. B.T.A., gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

ŞAKA AMACIYLA YAZMIŞ

Gözaltı sırasında verdiği ifadede "Şaka amacıyla" o mesajları yazdığını söyleyen öğrenci, mermileri de 'Hatıra' olduğu için köyden getirdiğini ifade etti.

B.T.A.'nın sınıf içerisinde torpil patlattığı gerekçesiyle disiplin kararıyla okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.