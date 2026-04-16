Küresel enerji piyasaları, haftayı satıcılı bir seyirle sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakereler için işaret ettiği kritik takvim, piyasalardaki tansiyonu düşüren temel faktör oldu. Beyaz Saray’ın ikinci tur görüşme hazırlıklarını teyit etmesinin ardından Başkan Trump, tarihi zirvenin “önümüzdeki iki gün içinde” Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşebileceğini duyurdu.
Altın, petrol ve gümüşte kritik değişim: Piyasalarda son durum ne?
Orta Doğu’da aylardır süren savaş, yerini masadaki pazarlıklara bırakıyor. Washington ve Tahran arasındaki ikinci tur görüşme sinyalleri, küresel piyasalarda arz darboğazı endişelerini yatıştırırken Brent petrol 94 dolar seviyesine geri çekildi.Derleyen: Hava Demir
Bu açıklama, bölgedeki kırılgan ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşebileceği umudunu yeşertti.
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Gram altın satış fiyatı: 6.942,93 TL
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Yarım altın satış fiyatı: 22.956,00 TL
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.443,00 TL
Ons Altın Bugün Ne Kadar?
Ons altın satış fiyatı: 4.825,28 dolar
Perşembe günü petrol fiyatları yatay seyrederken, ABD borsaları önceki günü rekor seviyelerde kapattı ve dolar göstergesi hafif geriledi.
Dolar Bugün Ne kadar?
Bugün anlık serbest piyasa dolar alış fiyatı 44,7492 TL, satış fiyatı 44,7584 TL şeklindedir.
Euro Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,7813 TL, satış fiyatı 52,7901 TL
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent Petrol vadelileri bugün 94,33-95,29 aralığında işlem gördü.
Gümüş Piyasasında Son Durum Ne?
16 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş, piyasalardaki anlık dalgalanmalarla birlikte yaklaşık 108 TL - 116 TL aralığında işlem görmektedir. Gümüşün ons fiyatı ise yaklaşık 79-80 Dolar seviyelerinde seyretmektedir. Fiyatlar gün içinde yüzde 0.25 - yüzde 0.50 civarında küçük değişimler gösterebilmektedir.
Bitcoin Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin (BTC) güncel fiyatı 74.942 dolar son 24 saat içinde 0,17 yükselmiştir.