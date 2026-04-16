Kahramanmaraş'ta bir 19 yaşındaki saldırgan silahla bir okulu basmış, 9 kişi katletmişti. Saldırı sonrası iktidar tarafından 'itidal' çağrıları gelirken, muhalefet Başta Bakan Tekin olmak üzere iktidara sert çıktı. Erdoğan'ın "Münferit bir olay, siyaset malzemesi yapılmamalı" sözlerine yanıt veren Bakan, "Bir ülkede çocuklar sokakta korunamıyorsa, öğrenciler okulda yaşatılamıyorsa, bebekler hastanelerde çetelerin eline düşüyorsa, bunun adı münferit olay değil; devlet yönetimi sorunudur. Bu mesele politiktir." dedi.

Murat Bakan'ın açıklamaları şöyle:

Karayolu ile Kahramanmaraş’a varmak üzereyiz. Bu arada birileri “itidal” tavsiye ediyor. En kıymetlilerimiz, çocuklarımız; sokakta oynarken güvende değil. Okulda güvende değil. Yeni doğmuş bebeklerimiz hastanelerde güvende değil. Sonra bize dönüp bunun “siyasi” olmadığını, “ideolojik malzeme yapılmaması” gerektiğini söylüyorlar. Hayır. Bir ülkede çocuklar sokakta korunamıyorsa, öğrenciler okulda yaşatılamıyorsa, bebekler hastanelerde çetelerin eline düşüyorsa, bunun adı münferit olay değil; devlet yönetimi sorunudur. Bu mesele politiktir. Çünkü iktidar; riskleri önceden görmek, sosyal çözülmeyi analiz etmek, çocuklarımızın güvenliğini sağlamak, okulları güvenli hale getirmek ve kamu kurumlarını denetlemek için vardır. Bunları yapamayanlar, sonra dönüp millete sükûnet tavsiye edemez. Çocuklarımız güvende değilse, bu memlekette hiçbir şey yolunda değildir. Ve bunun sorumluluğu, ülkeyi yönetenlerdedir. Gerisini milletin vicdanına bırakıyorum.