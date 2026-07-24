İstanbul’un tarihi ve kadim yerleşim yerlerinden biri olan Fatih ilçesine bağlı Karagümrük'te, bölge halkının uzun yıllardır merakla beklediği dev eğitim projesinde ilk harç döküldü.

Planlarda doksanlı yıllardan bu yana okul alanı olarak ayrılmasına rağmen mülkiyet sorunları sebebiyle bir türlü hayata geçirilemeyen dev arazi için tarihi bir adım atıldı. Yaklaşık kırk yıldır çözülemeyen kamulaştırma sürecinin İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi’nin kararlı takibiyle tamamlanmasının ardından, Neslişah Sultan İlkokulu’nun temel atma töreni coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Modern eğitim tesisinin Eylül 2027 tarihinde tamamlanarak öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulması planlanıyor. Tesis tamamlandığında yaklaşık 900 öğrenciye aynı anda nitelikli eğitim imkanı sağlayacak. Toplamda 3 bin 34 metrekarelik parsel büyüklüğüne sahip olan alan üzerinde, 7 bin 529 metrekarelik devasa bir kapalı inşaat alanı yükselecek.

Proje detaylarında yer alan bilgilere göre modern okul bünyesinde 31 adet ilkokul dersliği, 4 adet anaokulu dersliği, 2 adet tam donanımlı fen dersliği, 1 adet kapalı spor salonu, geniş bir kütüphane ile resim ve müzik dersleri için özel olarak tasarlanan 3 adet atölye yer alacak. Ayrıca minik öğrencilerin güvenle vakit geçirebileceği müstakil bir anaokulu bahçesi de kampüs içerisinde konumlandırılacak.



Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, bu çalışmanın yaklaşık iki yıldır aralıksız şekilde gündemlerinde yer aldığını ve üzerinde titizlikle durduklarını vurguladı. Sürecin her aşamasında ciddi bir çaba sarf edildiğini belirten Üçer, projenin bu noktaya gelmesinde başta Fatih Belediye Başkanı olmak üzere, Fatih Kaymakamına, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve projeye maddi manevi katkı sunan bütün paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise yaptığı konuşmada Karagümrük Mahallesi’nin Fatih için taşıdığı tarihi ve kültürel değere dikkat çekti. Göreve geldiği günden itibaren bu konunun takipçisi olduğunu belirten Turan, alanın uzun yıllar boyunca özel bir ailenin mülkiyetinde kaldığını dile getirdi. Doksanlı yıllardan bu yana imar planlarında eğitim alanı olarak tescil edilmesine karşın arazi üzerinde herhangi bir inşaat çalışması yapılamadığını söyleyen Turan, bu büyük sorunun aşılmasında en büyük pay sahibi olarak İstanbul Valisini işaret etti.

Kamulaştırma süreçlerinin oldukça zorlu ve karmaşık bürokratik aşamalardan oluştuğunu hatırlatan Belediye Başkanı Turan, Valinin konuyu bizzat ve birebir takip ederek çözüme kavuşturduğunu ifade etti. Turan ayrıca, arazi sahibi aileye de süreç boyunca gösterdikleri anlayış, sağladıkları kolaylık ve yüksek bedel talep etmeyerek kamu yararına katkıda bulundukları için Fatih halkı, gençler ve eğitim camiası adına şükranlarını iletti.

50 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK



İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise konuşmasında projenin geleceğe dönük vizyonuna vurgu yaptı. Neslişah Sultan İlkokulu’nda Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa edecek, milli ve manevi değerlerine bağlı, akademik başarısını ahlakıyla taçlandıracak sözü sağlam ve özü sağlam nesillerin yetişeceğini belirtti. Okulun 31 ilkokul dersliği, 4 ana sınıfı, özel eğitim sınıfları, kütüphanesi, sosyal ve sportif imkanlarıyla tüm bölgenin yükünü kaldırabileceğini söyleyen Yentür, yapının sadece bir okul değil, aynı zamanda mahalle sakinleri için sosyal ve kültürel bir yaşam merkezi olacağını kaydetti. Yentür, bu yatırımın Karagümrük ve çevresinin neredeyse 50 yıllık eğitim ihtiyacını kökten çözeceğinin altını çizdi.



İstanbul Valiliği, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen tören geniş bir protokol katılımına sahne oldu. Tören alanında İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve çok sayıda mahalle sakini ile vatandaş hazır bulundu. Yapılan duaların ve konuşmaların ardından protokol üyeleri butonlara basarak okulun ilk harcını döktü.