Ordu'nun Aybastı ilçesinde yer alan doğa harikası Perşembe Yaylası ile Korgan Turnalık Yaylası, maden çalışmalarının yol açtığı çevre felaketiyle boğuşuyor. Taşzemin Madencilik tarafından bölgede yürütülen sondaj faaliyetleri, doğanın can damarı olan dere yataklarını çamura buladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, suyun doğal rengini tamamen kaybettiğini ve hayvancılıkla geçinen bölge halkının büyük bir mağduriyet yaşadığını gözler önüne serdi.

DOĞA KATLİAMINI VATANDAŞLAR BELGELEDİ

Şirketin sondaj alanından sızan atıkların derelere karışmasıyla oluşan yoğun kirlilik, yöre sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Suyun içine kadar girerek kirliliğin vahametini kaydeden vatandaşlar, doğayı zehirleyen bu durumun doğrudan maden arama faaliyetlerinden kaynaklandığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

HAYVANLAR SUSUZLUK VE ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Gazeteci Onur Durmuş'un aktardığı bilgilere göre, çevre felaketinin en büyük faturası bölgedeki hayvanlara çıkıyor. Meralarda otlayan hayvanların su içtiği derelerin kirlenmesi, temiz suya erişimi imkansız hale getirdi. Yöre halkı, zehirli suları tüketmek zorunda kalan hayvanların ciddi sağlık sorunları yaşadığını, hatta ölümlerin meydana geldiğini ifade ederek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

"VALİLİKTE KOVMAKTAN BETER ETTİLER"

Su kaynaklarının yok olması üzerine Ordu Valisi ile görüşerek yardım isteyen bölge sakinleri, bekledikleri desteği bulamadı. Dertlerini anlatmak isterken kirliliğin sorumlusuymuş gibi muamele gördüklerini belirten bir vatandaş, "Bizi dinlemedikleri gibi, kovmaktan beter davrandılar" sözleriyle bürokrasinin duyarsızlığına isyan etti.

İPTAL EDİLEN KARAR SONRASI SONDAJ HIZLANDI

Taşzemin Madencilik'in bölgede yarattığı tahribat daha önce de yargıya taşınmış ve çevresel zararlar gerekçesiyle faaliyetler için "yürütmeyi durdurma" kararı alınmıştı. Ancak ilerleyen süreçte bu hukuki engelin kaldırılmasıyla çalışmalar yeniden başladı. Şu an bölgedeki sondaj makinesi sayısını 4'e çıkaran şirketin yarattığı kirlilik artarak devam ediyor. Bölge halkı, yaşam alanlarını ve hayvanlarını tehdit eden bu doğa talanının acilen durdurulmasını talep ediyor.