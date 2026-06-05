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İçişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Kırım'ın batısında Sivastapol açıklarında Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırı sonucu hasar alan balıkçı teknesi battı. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesinin batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başladığı ancak intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"İhbarın alınmasını müteakip yaralı balıkçılarımıza ivedilikle tıbbi destek ulaştırılması ve sağlık kuruluşlarına tahliye edilmesi amacıyla bahse konu balıkçı teknesi ile koordinasyon sağlanmış, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 1 gemi (TCSG-96) saat 12:35 itibarıyla İnebolu Limanı’ndan 4 doktor, 15 UMKE/hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekip ile hareket etmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19:20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir."