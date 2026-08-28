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Kaynak: İHA

Karadeniz'de son zamanlarda artış gösteren ticari gemi hedefli dron saldırılarına yeni bir halka daha eklendi.

Samsun Limanı'ndan demir aldıktan kısa bir süre sonra Karadeniz açıklarında dronların hedefi olan Bordo Mavi isimli geminin yardım çağrısı üzerine hareket geçen L Kocatepe gemisi de benzer bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Olayın ardından rotasını yeniden Samsun'a çeviren L Kocatepe, güvenli şekilde limana yanaştı. Yapılan ilk incelemelerde gemide saldırı kaynaklı maddi hasar oluştuğu tespit edildi.