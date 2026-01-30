Yerel basında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat başkanı Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdürlük yapan Mirjana Pajkovic bir süredir gizli bir birliktelik yaşıyordu. Vuksic’in evli olması ve bu ilişkiye ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, ülkede büyük yankı uyandırdı.

SKANDALIN ARDINDAN GÖREVLERİNDEN AYRILDILAR

Skandalın patlak vermesinin ardından önce Vuksic, kısa süre sonra da Pajkovic görevlerinden ayrıldı. Pajkovic, Pobjeda gazetesine yaptığı açıklamada görüntülerin varlığından ve sızdırılmasından haberdar olmadığını belirterek, Vuksic’in bu kayıtları kendisine karşı bir baskı unsuru olarak kullandığını iddia etti.

'TEHDİT EDİLDİM'

“Tehdit edildim” diyen Pajkovic, üst düzey bir güvenlik yetkilisi tarafından korkutulduğunu, görüntülerin amirlerine gösterileceği tehdidiyle susturulmaya çalışıldığını ileri sürdü. Açıklamasında, günümüzde fiziksel şiddetin yerini itibar suikastlarının aldığını vurguladı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İstifasının kişisel gerekçelerle olduğunu dile getiren Pajkovic, buna rağmen Vuksic hakkındaki suçlamalarını yineledi. Her iki taraf da iddiaları reddederek savcılığa karşılıklı suç duyurusunda bulundu.

Vuksic ise görüntüleri ilk kez sosyal medyada dolaşıma girdikten sonra gördüğünü savundu. Kendisine yöneltilen suçlamaların kasıtlı ve gerçek dışı olduğunu ileri süren Vuksic, Pajkovic’in onu yargıç adaylığından çekilmeye zorlamak amacıyla şantaj yaptığını iddia etti. Ayrıca Pajkovic’in telefonunu ele geçirerek kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarını bu yolla aldığını da öne sürdü.

GÖRÜNTÜLERİ KİMİN SIZDIRDIĞI BELLİ DEĞİL

Görüntülerin kim tarafından sızdırıldığı henüz netleşmezken, Karadağ hukukunda “intikam amaçlı görüntü paylaşımı” ağır bir suç olarak değerlendiriliyor ve bu suçu işleyenler 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.