Göğüş ayrıca, nafakanın kaldırılmaması halinde ödediği tutarın aylık 4 bin TL’ye düşürülmesini istedi. Mahkeme heyeti bu isteği de uygun bulmadı ve mevcut nafaka kararının devamına hükmetti.
Wilma Elles'in nafaka davasında karar: Kerem Göğüş'ün iki talebi de reddedildi
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen nafaka davasında, iş insanı Kerem Göğüş’ün eski eşi Wilma Elles hakkında yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı. Göğüş, Elles’in ekonomik olarak kendisinden iyi olduğunu söyleyerek ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.Derleyen: Hande Karacan
Wilma Elles ile Kerem Göğüş, 2015 yılında ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Evliliklerini sonlandıran çiftin boşanma sürecinde mahkeme, Göğüş’ün eski eşine aylık 1.500 Euro nafaka ödemesine karar vermişti.
Günaydın'da yer alan habere göre, dava, İstanbul Aile Mahkemesi’nde taraf avukatlarının katılımıyla görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme, Kerem Göğüş’ün hem nafakanın kaldırılması hem de düşürülmesi yönündeki taleplerini reddederek dosyayı karara bağladı.
WİLMA ELLES KİMDİR?
18 Ekim 1986’da Almanya’da doğan Wilma Elles, Köln Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Tiyatro ve Medya eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine Almanya’da başlayan Elles, 2010 yılında Türkiye’de yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki Caroline karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
“Yalan Dünya”, “Gurbet Kadını” ve “Filinta” gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, 2015 yılında Kerem Göğüş ile evlenerek Türk vatandaşlığı aldı ve adını Mücella Elles olarak değiştirdi. Çift 2019 yılında yollarını ayırdı.
Wilma Elles, boşanmanın ardından avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Bu evlilikten Tiara ve Leon Mirza adında iki çocuğu bulunuyor.