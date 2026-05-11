Karabük’te bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 42 yaşındaki Serpil Demirci, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Kılavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uzun süre kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Eve giren ekipler, Serpil Demirci’yi ev içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 4 ay önce eşinden boşandığı öğrenilen Demirci’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.