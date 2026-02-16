Karabük'te evli bir çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Hastanede tedavi altına alınan çiftin tedavisi sürüyor.
Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'ta yaşayan Z.E. (62) ile eşi Z.E'den (60) haber alamayan kızları eve girdi.
Anne ve babasını evde baygın halde bulan kadın, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
DURUMLARI KRİTİK
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen çift, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.