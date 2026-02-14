Kahreden olay, Alaca ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.D. (75) ile eşi Z.D. (55), gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Bir süre kendilerinden haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı çift, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan karı kocanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.