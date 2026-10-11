Karabük'te Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Sadi Işık (56) yönetimindeki 78 SL 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
SÜRÜCÜYÜ EKİPLER KURTARDI
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü için bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Işık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.