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Kaynak: DHA

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İş makinesi yüklü çekici, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek motosikletle çarpıştı. Kazada çekicinin üzerinden düşen iş makinesi ise yol kenarındaki bir eve ve park halindeki otomobile çarptı.

ÇEKİCİ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi.

Karabük yönüne ilerleyen Fuat T. yönetimindeki 52 AGU 032 plakalı iş makinesi yüklü çekici, Kirkille mevkisinde kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen çekici, yaklaşık 500 metre ters yönde ilerledikten sonra İshak Y. idaresindeki 78 ACS 458 plakalı motosikletle çarpıştı.

İŞ MAKİNESİ EVE VE OTOMOBİLE ÇARPTI

Çarpışmanın ardından çekicinin üzerinde bulunan iş makinesi yola savruldu.

Çekiciden düşen iş makinesi, yol kenarındaki bir eve ve park halindeki otomobile çarptı.

Kazada evde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çekici şoförü Fuat T. ile motosiklet sürücüsü İshak Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

“BAHÇEDEYDİK, BİR KÜTLEME OLDU”

İş makinesinin eve çarptığı sırada bahçede olduklarını söyleyen ev sahibi Hamdi Uludağ, yaşananları şöyle anlattı:

“Biz bahçedeydik. Bahçedeyken bir kütleme oldu. O anda biz koştuk geldik, olay olmuş.”

“BARİYERLERE VURA VURA GELİYORDU”

Kazayı gören Selim Gürer ise çekicinin karşı şeride geçtiğini belirterek, “Bariyerlere vuruyordu. Gelince gördüm. Yukarıdaki binanın yanından bariyerlere vura vura geliyordu. Karşı taraftan bu tarafa geçmiş” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.