Karabük’te bir kişi evinde ölü bulundu. Olayın karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak’taki bir evde meydana geldi. Yakınlarının uzun süre haber alamadığı Muhammet Çakır için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Muhammet Çakır’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evde yoğun duman kokusu tespit eden ekipler, odada yanmış mangal kömürü buldu. İlk değerlendirmelere göre Çakır’ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin geride 3 kişiye hitaben mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.