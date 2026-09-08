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Kaynak: İHA

Olay Hacıahmetler mevkisinde meydana geldi. Boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.