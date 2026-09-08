Olay Hacıahmetler mevkisinde meydana geldi. Boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük’te boş arazide alevler yükseldi: Ekipler seferber oldu
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Olay Hacıahmetler mevkisinde meydana geldi. Boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay Hacıahmetler mevkisinde meydana geldi. Boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.