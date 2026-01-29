ABD-İran arasındaki gerilim, küresel ekonomik gelişmeler, FED'in faiz açıklaması ve iç piyasadaki talep artışıyla birlikte altın fiyatları tarihi zirveyi tekrar kırdı. Saat 08.04 itibariyle Kapalıçarşı'da, gram altın psikolojik sınır olan 8.000 TL’nin üzerine çıktı.

29 OCAK 2026 PERŞEMBE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 7950.73 TL (Alış) - 8067.92 TL (Satış)

Has Altın: 7991.08 TL (Alış) - 8044.18 TL (Satış)

22 Ayar Altın: 7270.97 TL (Alış) - 7623.12 TL (Satış)

14 Ayar Altın: 4415.68 TL (Alış) - 5729.50 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 13027 TL (Alış) - 13159 TL (Satış)

Çeyrek Eski: 12828 TL (Alış) - 12958 TL (Satış)

Yarım Altın: 26055 TL (Alış) - 26318 TL (Satış)

Tam Altın: 51950 TL (Alış) - 52436 TL (Satış)

Ata Altın: 53349 TL (Alış) - 53803 TL (Satış)