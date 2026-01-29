Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye'de, emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 bin lira olarak netleşti.

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten kanun teklifi, 23 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda tümüyle kabul edilmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI RESMEN 20 BİN TL OLDU

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesini ön gören değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin 29 Ocak 2026 nüshasında konuyla ilgili şu maddeye yer verildi:

"MADDE 7- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir."



