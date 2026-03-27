ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi piyasalarda dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. İki ülke arasında iyimser tablo dün yerini sertliğe bırakırken enerji fiyatlarında bir artış daha yaşandı. Brent petrol 103 dolar seviyelerine kadar geldi. Ons altın ise 4 bin 375 seviyelerine gerilemişti.

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Bugün sabah saatlerinde piyasalar ise pozitif başladı. Dolar tarafında yüzde 0,23 yükseliş ile 44,46 seviyelerine geldi. Ons altın ise güne yüzde 1,21 yükseliş ile 4 bin 435 dolar seviyelerine geldi. Ons gümüş ise yüzde 1,88 artış ile 69,27 dolara çıktı.

BİST 100 tarafında düşüş ise dikkat çekiyor. 12 bin 973 puan seviyesinden 12 bin 727 puana kadar sert bir düşüş Borsa’da yaşandı.

Geleceğin yatırım aracı olarak görülen Bitcoin ise 2 bin dolar kayıp ile 68 bin dolar seviyelerine yerleşti.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı altında son durum ise merak ediliyor. Dün altın tarafındaki düşüş Kapalıçarşı’ya da yansımıştı. Bugün ise altın fiyatlarında yüzde 1,36 artış kaydetti. Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum şu şekilde;

Gram altın

Alış: 6 bin 556 TL

Satış: 6 bin 750 TL

Çeyrek altın

Alış: 10 bin 873 TL

Satış: 12 bin 230 TL

Yarım altın

Alış: 21 bin 747 TL

Satış: 23 bin 855 TL

Tam altın

Alış: 43 bin 343 TL

Satış: 45 bin 695 TL