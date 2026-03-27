Hazırlık maçında Dünya futbolunun iki güçlü milli takımı olan Brezilya ile Fransa karşı karşıya geldi.

ABD'nin Boston kentinde oynanan hazırlık müsabakasında Fransa, 32. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Brezilya'nın tek golü ise 78. dakikada Juventus forması giyen savunma oyuncusu Bremer'den geldi.

Fransa'da 55. dakikada kırmızı kart gören stoper Dayot Upamecano, takımını 10 kişi bıraktı.

GABRIEL SARA İLK KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYDİ

Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ise maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.