Anasayfa Kültür Sanat Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor

Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor

İzmir’in kuzeyindeki Bakırçay Havzası’nda konumlanan Bergama antik kenti, tarihi ve arkeolojik zenginlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sinan Başhan
Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor - Resim: 1

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve antik dönemde Pergamon olarak bilinen Bergama, çevresindeki verimli tarım arazileri ve su kaynaklarına hakim bir noktada yer alıyor.

Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor - Resim: 2

Kentin en önemli bölümlerinden biri olan Bergama Akropolü, başta Helenistik dönem olmak üzere Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine uzanan çok katmanlı tarihi yapısıyla dikkat çekiyor.

Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor - Resim: 3

​Büyük İskender sonrasında gelişen Helenistik krallıklar döneminde önemli bir merkez haline gelen Bergama, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan önemli yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor - Resim: 4

Ziyaretçi Bilgileri (2026)

Giriş Ücreti ve MüzeKart: T.C. vatandaşları için MüzeKart geçerlidir.

2026 yılı için MüzeKart ücreti tam 100 TL, indirimli (öğrenci vb.) ise 50 TL olarak güncellenmiştir.

Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor - Resim: 5

Yabancı ziyaretçiler için giriş ücretleri Euro üzerinden (yaklaşık 20€) belirlenmektedir.

Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor - Resim: 6

Çalışma Saatleri: Haftanın her günü 08:30 – 19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Ulaşım: Akropol'e çıkmak için en popüler yol Bergama Teleferik sistemini kullanmaktır.

Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor - Resim: 7

Teleferik Ücreti: Yetişkin 200 TL, öğrenci 100 TL, 0-6 yaş ise ücretsizdir (Not: MüzeKart teleferikte geçmez).
Kendi aracınızla çıkmak isterseniz tepede ücretli bir otopark mevcuttur.

