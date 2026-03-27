UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve antik dönemde Pergamon olarak bilinen Bergama, çevresindeki verimli tarım arazileri ve su kaynaklarına hakim bir noktada yer alıyor.
Turistler akın akın buraya geliyor: Bergama Akropolü tarihe ışık tutuyor
İzmir’in kuzeyindeki Bakırçay Havzası’nda konumlanan Bergama antik kenti, tarihi ve arkeolojik zenginlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Derleyen: Sinan Başhan
Kentin en önemli bölümlerinden biri olan Bergama Akropolü, başta Helenistik dönem olmak üzere Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine uzanan çok katmanlı tarihi yapısıyla dikkat çekiyor.
Büyük İskender sonrasında gelişen Helenistik krallıklar döneminde önemli bir merkez haline gelen Bergama, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan önemli yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ziyaretçi Bilgileri (2026)
Giriş Ücreti ve MüzeKart: T.C. vatandaşları için MüzeKart geçerlidir.
2026 yılı için MüzeKart ücreti tam 100 TL, indirimli (öğrenci vb.) ise 50 TL olarak güncellenmiştir.
Yabancı ziyaretçiler için giriş ücretleri Euro üzerinden (yaklaşık 20€) belirlenmektedir.
Çalışma Saatleri: Haftanın her günü 08:30 – 19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Ulaşım: Akropol'e çıkmak için en popüler yol Bergama Teleferik sistemini kullanmaktır.
Teleferik Ücreti: Yetişkin 200 TL, öğrenci 100 TL, 0-6 yaş ise ücretsizdir (Not: MüzeKart teleferikte geçmez).
Kendi aracınızla çıkmak isterseniz tepede ücretli bir otopark mevcuttur.