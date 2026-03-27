İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduda yaşanan personel krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zamir, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirterek ciddi uyarılarda bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara hitap ederek, ordunun ciddi bir personel açığıyla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

İran’a yönelik saldırıların sürdüğü ve Lübnan’da kara operasyonlarının devam ettiği bir dönemde, ordunun artan görev yüküyle birlikte personel ihtiyacının da büyüdüğünü vurgulayan Zamir, “Daha fazla askere ihtiyacımız var. Bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan diğer üst düzey askeri yetkililer de benzer şekilde uyarılarda bulunarak, görev sayısının artmasına rağmen asker sayısının azaldığına dikkat çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin yarısında kontrolü sürdürmesi, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yerleşimlerin güvenliğini sağlaması ve bölgedeki operasyonlarını devam ettirmesi, personel ihtiyacını daha da artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan yetkililer, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına yönelik kararın iptal edilmesinin de personel açığını derinleştirdiğine işaret etti.