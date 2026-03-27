Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyelisi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, seçimin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

ŞABAN KAZDAL SEÇİLDİ

Karara göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen üç aday arasından Şaban Kazdal'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği ifade edildi.

ŞABAN KAZDAL KİMDİR?

1974 yılında Rize’de doğan Şaban Kazdal, ilköğrenimini Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde tamamladı. Ortaöğrenim yıllarında Güneysu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören Kazdal, 1993’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı. 1997 yılında fakülteden mezun olan Kazdal, hukuk eğitimini kısa sürede mesleki pratiğe taşıyarak 1998’de Rize’de hâkimlik stajına başladı.

Meslek hayatının ilk döneminde farklı coğrafyalarda görev yapan Şaban Kazdal; Gerede, Çaykara ve Oltu’da hâkimlik yaptı.

Şaban Kazdal, denetim alanında sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişliği görevlerinde bulundu.

Kazdal’ın görev aldığı kritik pozisyonlar arasında Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği ile HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı da yer aldı. Denetim tecrübesi sayesinde 17 Kasım 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Bu görev, Türkiye’de yargı sisteminin denetim ve teftiş mekanizmalarının yönetiminde önemli bir sorumluluk alanı olarak biliniyor.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda, görev süresi dolacak AYM üyesinin yerine belirlenecek yeni isim için oylama yapıldı. Seçim sonucunda Mustafa Karayıldız 58 oy alırken, Oğuz Dik 45 oyda kaldı. Şaban Kazdal ise 44 oy alarak ilk üç aday arasına girdi ve böylece Anayasa Mahkemesi üyeliği için belirlenen aday listesinde yer aldı.

Şaban Kazdal’ın Anayasa Mahkemesi’ndeki görev süresi 12 yıl olacak. Bu süre boyunca Kazdal’ın, norm denetimi dosyaları, bireysel başvuruların incelenmesi ve anayasal denetim süreçlerinde görev alması bekleniyor.