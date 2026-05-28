Grammy ödüllü ABD’li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser için İstanbul’a geldi. West, Atatürk Havalimanı’nda organizasyonu üstlenen ILS Vision’ın kurucusu Erdem Karahan tarafından karşılandı.

Sanatçının İstanbul’daki konser öncesi programı ve ziyaret edeceği noktalarla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

30 Mayıs gecesi gerçekleşecek organizasyon öncesinde şehirde yoğun bir davetli trafiği yaşanıyor. Başta A Milli Takım oyuncuları olmak üzere sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

Etkinliğin uluslararası ölçekte de büyük ilgi gördüğü belirtilirken, Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce yabancı turistin İstanbul’a geldiği ifade edildi. Bu yoğunlukla birlikte şehirdeki oteller, restoranlar ve ulaşım ağlarında da hareketlilik yaşanıyor.

120 bin kişilik katılım hedefiyle düzenlenecek organizasyonun tüm güne yayılan bir programla gerçekleştirileceği bildirildi. Öğle saatlerinde başlayacak “Before Party” etkinliği, DJ performansları ve özel deneyim alanlarıyla devam edecek, ardından ana konser sahnelenecek ve gece “After Party” ile sona erecek.

Yüzlerce kişilik teknik ekibin görev aldığı konser için büyük LED sahne sistemleri, özel ışık ve ses tasarımları ile geniş kulis operasyonu hazırlandı. Organizasyonun, bu yaz Avrupa’daki en büyük prodüksiyonlardan biri olması bekleniyor.