Sezonu devre arasında kiralık olarak gittiği Kasımpaşa'da tamamlayarak Fenerbahçe'ye geri dönen milli yıldız İrfan Can Kahveci, Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki eski teknik direktörleri hakkında konuşan İrfan Can, Jose Mourinho ve Vitor Pereira ile ilgili eleştirilerini sıralarken İsmail Kartal döneminden de övgü dolu sözlerle bahsetti.

'MOURINHO BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU'

Jose Mourinho'nun kendisi için bir hayal kırıklığını olduğunu ifade eden İrfan Can Kahveci, "Jose Mourinho benim için bir hayal kırıklığı oldu. Kendisiyle hiçbir problemim olmadı ama istediğim gibi bir sezon geçiremedim. Milli takıma gidiyordum, çok iyi bir performans gösteriyordum. Ama döndüğümde oynamıyordum. İyi oynarken oyundan çıkarıyordu beni." ifadelerini kullandı.

'PEREIRA DÜRÜST DEĞİLDİ'

Öte yandan Nottingham Forest'ı çalıştıran eski Fenerbahçeli teknik direktör Vitor Pereira hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Pereira'nın antrenmanları çok iyiydi. İyi hocaydı. Ama ikili ilişki kısmında bence sıkıntılıydı. Yani hiç dürüst değildi.Bence hocada olması gereken en önemli şey futbolcu açısından, dürüst olması. Dürüst bir insan değildi." dedi.

'İSMAİL KARTAL TAKIMI İYİ İDARE EDEBİLEN BİRİ'

İsmail Kartal döneminden ise övgü dolu sözlerle bahseden İrfan Can, "İsmail Hoca ikili ilişkileri iyi olan takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam vardı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga bile çıksa birlikte kavga ediyorduk." diye konuştu.