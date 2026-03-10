Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan ve hip-hop müziğin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Kanye West, kariyerinin Türkiye’deki ilk stadyum konserine hazırlanıyor. 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bu dev organizasyon, İstanbul’u küresel müzik haritasının merkezine taşıyacak.

BİLET KATEGORİLERİ VE SATIŞ NOKTALARI

Organizasyonu üstlenen ILS Vision ve TemaCC, biletlerin satışa sunulacağı platformları yakında duyuracak. Belirlenen fiyat skalası ise her bütçeye ve deneyim arayışına hitap ediyor:

Genel Alan (Tribün ve Saha İçi): 5.400 TL'den başlayan fiyatlarla.

VIP ve Golden Circle: Sahneye en yakın noktalar ve özel ağırlama paketleri 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.



ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU TARİHİ BİR GECEYE TANIKLIK EDECEK

Türkiye’nin en yüksek kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Kanye West’in görsel şovlarla desteklenen ikonik performansına ev sahipliği yapacak. Sadece Türkiye’den değil; Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlar’dan da on binlerce müzikseverin İstanbul’a akın etmesi bekleniyor. Bu durumun şehir turizmine ve ekonomisine de büyük bir canlılık katacağı öngörülüyor.

Biletlerin satışa çıktığı ilk dakikalarda tükenmesi beklendiğinden, ilgililerin resmi satış kanallarını yakından takip etmesi öneriliyor.