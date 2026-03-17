Trendyol Süper Lig'in 27'inci haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante siftah yaptı.
KANTE FENERBAHÇE'DE İLK GOLÜNÜ GAZİANTEP FK'YA ATTI
Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında ceza sahası dışından çektiği sert şutta Gaziantep FK oyuncusu Abena'nın kafasından da seken top ağlarla buluştu.
Böylelikle 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de çıktığı 10. maçında ilk golünü attı.
Fenerbahçe Kante'nin golüyle zorlu mücadelede 2-1 öne geçti.