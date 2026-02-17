Bursa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kahvehane saldırısında ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı öğrenildi. Olaya ilişkin görüntülerde, şüphelilerin olay yerine ikiz plaka ile geldikleri tespit edildi.

Olay, 6 Şubat günü saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıktıktan sonra araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Çelik'e, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.

Yaralanan 2 arkadaş yere yığıldı. Saldırganlar ise araçla bölgeden uzaklaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde 10 boş kovan bulundu. Soruşturma sürerken, yaralılardan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Zekeriya Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 FARKLI ARAÇLA GELMİŞLER

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 280 saatlik kamera kaydını inceledi. Ekipler şüphelilerin olay yerine "ikiz plaka" olarak tabir edilen 3 farklı araçla geldiklerini tespit etti. Olayın ardından araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 33 suç kaydı bulunan B.Ö., 22 suç kaydı bulunan H.N., 9 suç kaydı bulunan M.D., 6 suç kaydı bulunan F.K. ile 1 suç kaydı bulunan E.K. isimli 5 şüpheli, Bursa ve İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.