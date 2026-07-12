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Kanada'nın Toronto kenti, hafta sonu gerçekleştirilen kanlı bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Kentte düzenlenen Latin kültürü festivalinin hemen yakınında açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNDE DEHŞET ANLARI

Cumartesi akşam saatlerinde Arlington Avenue kavşağı civarında silah seslerinin yükselmesi üzerine bölgeye acil durum ve polis ekipleri sevk edildi. Toronto polisinden yapılan resmi açıklamaya göre; ihbar üzerine olay yerine ulaşan ilk ekipler, devam eden aktif bir silahlı saldırı durumuyla karşı karşıya kaldı.

Vurulan kişilerden ikisinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan diğer 5 kişi ise acil olarak çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER KAYIPLARA KARIŞTI

Festival coşkusunu yerini paniğe bıraktığı saldırının arkasındaki motivasyon henüz netlik kazanmadı. Emniyet yetkilileri, olayın faili ya da faillerinin halen firari olduğunu belirterek, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı bir insan avı başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.