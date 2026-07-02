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Kaynak: Haber Merkezi

Olayın 2024 yılında Ontario’daki bir kır evinde gerçekleştiği, Canadian Medical Association Journal’da yayımlanan raporda yer aldı.

Uyurken yüzüne dokunan yarasa nedeniyle uyanan çocuk, hayvanı eliyle uzaklaştırdı. O sırada çocuğun babası yarasayı bir kap yardımıyla yakalayarak dışarı bıraktı.

Görünür bir ısırık ya da yara olmaması ve yarasanın olağandışı davranışlar sergilememesi nedeniyle aile başlangıçta tıbbi yardım almadı. Olaydan yaklaşık 19 gün sonra çocukta yüz bölgesinde uyuşma ve şişlik gelişti.

YÜZ FELCİ ŞÜPHESİYLE ANTİVİRAL TEDAVİ UYGULANMIŞ

Ailenin hastaneye başvurmasının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde geçici yüz felci şüphesiyle antiviral tedavi uygulandı. Daha sonra durumun kötüleşmesi üzerine ikinci değerlendirmede ağız ve diş enfeksiyonu olabileceği düşünüldü.

ATEŞİ 39 DERECEYE YÜKSELMİŞ

Hastanede yatışı planlanan süreçte çocuğun ateşi 39 dereceye yükseldi. Yutma güçlüğü, kafa karışıklığı ve görsel halüsinasyonlar ortaya çıktı ve klinik tablo hızla ağırlaştı.

Yoğun bakım ünitesine alınan çocuk entübe edildi. Manitoba Üniversitesi’nden uzmanlar, olası kuduz vakası üzerinde durdu ve yapılan testler sonucunda yarasa kaynaklı kuduz virüsü tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen çocuk, hastaneye yatışından 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

KUDUZ VAKALARI

Verilere göre Kanada’da 1924’ten bu yana kuduz nedeniyle yalnızca 28 insan ölümü kaydedildi. Yetkililer, bu düşük sayının yaygın hayvan aşılama programlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Uzmanlar ise yarasalarla gerçekleşen her türlü doğrudan temasın, ısırık olmasa bile, acil tıbbi değerlendirme gerektirdiğini vurguluyor. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastalığın neredeyse her zaman ölümcül olduğu biliniyor.